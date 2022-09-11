В Павлограде работала ПВО, некоторые улицы без света
Сегодня, 11 сентября, в Павлограде на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона, есть попадание за городом. Некоторые улицы без света
Об этом информируют в официальном телеграмм-канале Павлоградского городского совета.
"Уважаемые павлоградцы! Работала ПВО. Также есть попадание в объект инфраструктуры за городом. Некоторые улицы без света. Аварийные бригады работают. Угрозы для жизни павлоградцев нет", - говорится в сообщении.
Также Павлоградский городской совет призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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