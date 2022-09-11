В Павлограде работала ПВО, некоторые улицы без света

Об этом информируют в официальном телеграмм-канале Павлоградского городского совета.

"Уважаемые павлоградцы! Работала ПВО. Также есть попадание в объект инфраструктуры за городом. Некоторые улицы без света. Аварийные бригады работают. Угрозы для жизни павлоградцев нет", - говорится в сообщении.

Также Павлоградский городской совет призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Украинские военные вечером 11 сентября сбили российские ракеты в небе над Кременчугским районом Полтавской области.

11 сентября над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила вражескую ракету.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb