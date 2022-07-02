В Павлограде прогремел взрыв
2 июля около пяти часов дня в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв
Об этом информируют в официальном телеграмм-канале Павлоградского городского совета .
"В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет! Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.
Тревога началась в 16:58 и закончилась – 17:18.
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