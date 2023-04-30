В Павлограде на Днепропетровщине раздались взрывы
В Павлограде Днепропетровской области вечером 30 апреля раздались взрывы
Об этом сообщил мэр города Анатолий Вершина в комментарии Общественному .
Взрывы раздались во время воздушной тревоги, которая длилась примерно с 21:30 до 23:17. Подробностей мэр не предоставил.
- 30 апреля на Днепропетровщине россияне били по Никополю, попали в дома, электролинии, убили одного гражданского, ранили еще двоих.
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