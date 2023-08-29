В Патриаршем соборе простились с погибшим на Житомирщине пилотом Джусом
29 августа в Киеве состоялось прощание с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным Джус, который был одним из "Призраков Киева"
Об этом рассказал с места происшествия корреспондент Еспресо Дмитрий Дидор.
Андрей Пильщиков погиб 25 августа в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.
С летчиком простились в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.
Фото: Дмитрий Дидора
Авиакатастрофа на Житомирщине и гибель трех украинских пилотов
В пятницу, 25 августа, в Житомирской области во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили смерть трех украинских пилотов, отметив, что экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания. Там выразили соболезнования родным и добавили, что среди погибших был пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал , что погибший в авиакатастрофе пилот Андрей Пильщиков грезил самолетами F-16 в украинском небе. Он отметил, что год назад в США пилот встречался с американскими чиновниками, рассказывал о срочных нуждах украинских Воздушных сил, коммуницировал с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы продвижения многих решений по F-16.
Впоследствии бригада тактической авиации Василькова сообщила , что в результате авиакатастрофы на Житомирщине погибли еще два боевых пилота - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 августа подчеркнул , что Украина никогда не забудет каждого, кто защищал украинское свободное небо.
Как информировала пресс-служба Офиса генпрокурора, по факту авиакатастрофы открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В Государственном бюро расследований подчеркнули , что проведут тщательную проверку для установления причин трагедии. В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
Вечером 26 августа побратимы погибших на Житомирщине пилотов провели церемонию прощания. Американские летчики сжигают пианино в память о погибших пилотах, эта традиция существует со времен Второй мировой войны.
27 августа Воздушные силы ВСУ заявили , что сроки расследования дела о столкновении учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области, в котором погибли три украинских пилота, пока неизвестны - оно может длиться до полугода.
Позже стало известно, что Государственное бюро расследований изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области 25 августа, в которой погибли три украинских пилота.
Согласно приказу командующего Воздушными силами ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года погибшим в авиакатастрофе на Житомирщине пилотам присвоили посмертные воинские звания.
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