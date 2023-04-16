В пасхальную ночь россияне убили двух подростков в Снегиревке Николаевской области
В ночь на 16 апреля российская армия ударила по Снигиревской общине Николаевской области, повреждена гражданская инфраструктура. Погибли два подростка
Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура и председатель ОВА Виталий Ким.
По данным следствия, оккупанты в 02:10 ночи ракетами атаковали Снегиревку в Николаевской области, снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.
"По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки", - отметили в прокуратуре.
Глава ОВА уточнил , что атака была нацелена на дома, учебные заведения, частное предприятие, больницу и дом культуры.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В ночь на 16 апреля россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу, разрушения подверглись и зданию рядом. А в Николаевской области от атак погибли два подростка.
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