В пасхальную ночь россияне убили двух подростков в Снегиревке Николаевской области

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура и председатель ОВА Виталий Ким.

По данным следствия, оккупанты в 02:10 ночи ракетами атаковали Снегиревку в Николаевской области, снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

"По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки", - отметили в прокуратуре.

Глава ОВА уточнил , что атака была нацелена на дома, учебные заведения, частное предприятие, больницу и дом культуры.