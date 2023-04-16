В Пасхальную ночь россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область: пострадала церковь
В ночь на 16 апреля россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу, разрушения испытали и здания рядом
Об этом сообщили в Запорожской ОВО.
Также известно, что в самом Запорожье россияне попали в зеленую зону, о взрыве в областном центре корреспонденты Общественного написали в 02:45. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливают специалисты.
Кроме того, оккупанты также ударили и по Николаевщине. В 02:56 глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил , что зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки.
"Было слышно около десятка взрывов. Пока выясняем подробности, официальная информация будет позже. Предварительно без пострадавших", - написал он.
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