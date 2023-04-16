Об этом сообщили в Запорожской ОВО.

Также известно, что в самом Запорожье россияне попали в зеленую зону, о взрыве в областном центре корреспонденты Общественного написали в 02:45. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливают специалисты.

Кроме того, оккупанты также ударили и по Николаевщине. В 02:56 глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил , что зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки.

"Было слышно около десятка взрывов. Пока выясняем подробности, официальная информация будет позже. Предварительно без пострадавших", - написал он.