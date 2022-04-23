В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, - Офис президента
В ночь с 23 на 24 апреля во всех областях Украины продлится комендантский час
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
С 19:00 23 апреля до 5:00 24 апреля комендантский час введен в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
С 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля комендантский час продлится в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.
"На Пасху с 5:00 все украинцы могут посетить храмы своих городов. В этом году, как и в предыдущие годы карантина, пасхальные богослужения будут проходить онлайн. Сегодня, в субботу, в 23:30 каждый желающий сможет присоединиться к богослужению из Михайловского Златоверхого собора в Киеве в эфире национального марафона единых новостей", - заметил Кирилл Тимошенко.
Также в 7:30 24 апреля можно будет просмотреть онлайн-трансляцию богослужения УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве национального телемарафона "Единые новости" на общественном канале "Культура".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное