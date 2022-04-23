В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, - Офис президента

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



С 19:00 23 апреля до 5:00 24 апреля комендантский час введен в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.



С 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля комендантский час продлится в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.



"На Пасху с 5:00 все украинцы могут посетить храмы своих городов. В этом году, как и в предыдущие годы карантина, пасхальные богослужения будут проходить онлайн. Сегодня, в субботу, в 23:30 каждый желающий сможет присоединиться к богослужению из Михайловского Златоверхого собора в Киеве в эфире национального марафона единых новостей", - заметил Кирилл Тимошенко.



Также в 7:30 24 апреля можно будет просмотреть онлайн-трансляцию богослужения УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве национального телемарафона "Единые новости" на общественном канале "Культура".

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