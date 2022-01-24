В ПАСЕ обжаловали полномочия делегации РФ

Об этом сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.



"Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы успешно обжалованы! При 30 необходимых голосах мы набрали 49", – написал он.



Гончаренко добавил, что теперь ПАСЕ подготовят доклад о полномочиях российской делегации. Планируется, что окончательное решение будет принято в среду, 26 января.



"Также украинская делегация обжаловала полномочия российского еще и по процедурным основаниям - ведь российский парламент избран голосами, в том числе оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовали 47 делегатов ПАСЕ при необходимых 10", - отметил он.

Напомним, 21 января стало известно, что Украина планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы РФ Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.