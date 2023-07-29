Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение В партии власти "Слуга народа" началась борьба против неосторожных поклонников отдыха на Мальдивах
OPINION

В партии власти "Слуга народа" началась борьба против неосторожных поклонников отдыха на Мальдивах

29 июля, 2023 суббота
07:52
Мнение Николай Княжицкий

А также против тех, кто пытался сохранять хоть как-то политическое лицо

Это две разные категории политиков. Среди первых Аристов и Холодов, среди вторых – Ткаченко и Потураев. И если первые попали в парламент исключительно благодаря давним бизнес-связям с руководством, то вторые как раз среди главных политтехнологов, которые обеспечили победу властям. Но и те, и другие демонстрировали минимальный уровень независимости от руководства.

Одним было безразлично, что им будут говорить о Мальдивах, другие могли себе позволить иногда не слушаться офиса. К примеру, когда речь шла о сохранении украинского языка в кино. На кого дают фас правоохранителям, кого просто унижают в управляемых социальных сетях.

И я, как оппозиционер, должен радоваться такой ситуации в партии власти. Но мне наоборот грустно. Да, понятна позиция относительно тех, кто позорит не только партию власти, а Украину в целом. Но с теми, кто имеет другое мнение, нужно общаться. Потому что война. Я вообще выступаю за плодотворный диалог во время войны между властью и оппозицией. Но когда единства нет даже у самой власти перед такими вызовами, это опасно.

В этом и причина заявления председателя Верховной Рады о возможности выборов во время военного положения. Они невозможны, но власть разваливается на глазах. По крайней мере, может, кто-то испугается.

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Николай Княжицкий
Слуга народу
Читайте также:
28 июля, 2023 пятница
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024
Віталій Бала
Автор Виталий Бала
28 июля, 2023 пятница
Горбунов так и не понял, что украинцы не хохли и не малоросы
Путін
27 июля, 2023 четверг
Путин заявил, что РФ готова заменить украинское зерно и бесплатно поставлять его в страны Африки
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 42.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 июля
08:26
Обновлено
Потери РФ за сутки войны в Украине: 390 солдат, 6 боевых бронемашин и 11 артсистем
08:25
В Австралии разбился военный вертолет: по меньшей мере 4 погибших
08:04
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
08:02
OPINION
Почему в России боятся темы ЛГБТ?
06:37
Япония запустила старейший в стране ядерный реактор после 12 лет простоя
06:23
ISW: ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом
05:58
"Мы не пришли просить какие-то дары": Президент ЮАР призвал Путина разблокировать Черное море и возобновить "зерновое соглашение"
05:32
В России боятся, что война в Украине негативно повлияет на результаты выборов, - ISW
05:04
Совбез ООН осудил госпереворот в Нигере и требует освобождения президента
04:36
США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн.
04:08
ЧВК Вагнер
Польша и Литва могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера
03:40
В Сингапуре казнили женщину за торговлю героином: впервые за 20 лет
03:12
Полиция Италии обнаружила древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор
02:45
Военные США находятся на территории Украины, но не участвуют в боевых действиях, - Белый дом
02:17
В Финляндии и Норвегии зафиксировано рекордное количество вспышек птичьего гриппа
01:49
Зенитки Gepard, вездеходы, дроны и снаряды: новый пакет помощи от Германии
01:22
В Жешуве возле границы с Украиной откроют ремонтно-логистический центр НАТО, - СМИ
00:54
Полиция Швеции перешла на усиленный режим работы: возможны теракты из-за сожжения Корана
00:34
Путин похвалил "африканский мирный план" и заверил, что РФ готова искать "пути урегулирования" в Украине
00:27
Мэр норвежского города совершил четвертое велопутешествие в Украину и собрал 540 тыс. грн для ВСУ
2023, пятница
28 июля
23:56
Депутат из "Слуги народа" Холодов уехал в январе из Украины и не вернулся, - "Схемы"
23:54
Силы обороны системно выбивают врага на Таврийском направлении, - Тарновский
23:09
Эксклюзив
Применение Россией ядерного оружия может полностью изменить политику Китая в отношении Москвы, - аналитик Шевченко
22:54
Буданов заявил, что Силы обороны скоро войдут в Крым
22:44
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июля
22:31
Эксклюзив
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
22:28
Обновлено
С FIE приостановила дисквалификацию Харлана за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМсняли дисквалификацию за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
22:19
Лукашенко заменил руководителя военной разведки Беларуси
22:07
Новым начальником полиции Киева назначили Дмитрия Шумейко
22:06
OPINION
Власть готовит выборы без военных
21:45
Обновлено
НАПК: экс-замглавы ОП Тимошенко использовал властные полномочия в личных интересах
21:42
Греция поможет Одессе восстановить разрушенные Россией памятники архитектуры
21:40
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
21:31
УЕФА дисквалифицировал "Ювентус" по еврокубкам
21:23
Аналитика
Сергей Згурец
Изменения на юге будут более динамичными, РФ просчиталась с наступлением: военные итоги недели
21:21
Эксклюзив
Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
21:20
OPINION
Зачем Стефанчук делает провокационные заявления
20:50
Обновлено
Взрыв в Таганроге: РФ обвинила Киев, в Украине отреагировали
20:10
В Швейцарии нашли тело альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад
20:03
OPINION
Мы должны соперничать с россиянами и побеждать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV