Это две разные категории политиков. Среди первых Аристов и Холодов, среди вторых – Ткаченко и Потураев. И если первые попали в парламент исключительно благодаря давним бизнес-связям с руководством, то вторые как раз среди главных политтехнологов, которые обеспечили победу властям. Но и те, и другие демонстрировали минимальный уровень независимости от руководства.

Одним было безразлично, что им будут говорить о Мальдивах, другие могли себе позволить иногда не слушаться офиса. К примеру, когда речь шла о сохранении украинского языка в кино. На кого дают фас правоохранителям, кого просто унижают в управляемых социальных сетях.

И я, как оппозиционер, должен радоваться такой ситуации в партии власти. Но мне наоборот грустно. Да, понятна позиция относительно тех, кто позорит не только партию власти, а Украину в целом. Но с теми, кто имеет другое мнение, нужно общаться. Потому что война. Я вообще выступаю за плодотворный диалог во время войны между властью и оппозицией. Но когда единства нет даже у самой власти перед такими вызовами, это опасно.

В этом и причина заявления председателя Верховной Рады о возможности выборов во время военного положения. Они невозможны, но власть разваливается на глазах. По крайней мере, может, кто-то испугается.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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