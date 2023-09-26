В партии Шольца заявили, что Украина вряд ли присоединится к ЕС до 2029 года: названа причина

Об этом пишет Spiegel .

По словам политики, Евросоюз сам не готов принять Украину и нуждается в реформировании.

"Если мы ничего не изменим в Европейском Союзе, я не вижу, что это произойдет", – сказала Барли.

Впрочем, конкретных цифр и фактов она не привела.

"Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском Союзе, который также должен быть способен принять эту страну. Украина очень большая страна", - сказала политик.

Она отметила, что, к примеру, сельскохозяйственный сектор Украины настолько велик, что, исходя из действующих правил, сельскохозяйственные субсидии ЕС будут получать только она и еще одна страна.

"Мы должны измениться, если хотим принять такие страны, как Украина", - подчеркнула Барли.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года, ведь четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.