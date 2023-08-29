В партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи

Об этом подтвердил в понедельник представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Партия справедливости и развития) Омер Челик, пишет Daily Sabah.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатичность, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", — сказал Челик журналистам в Анкаре после заседания Центрального комитета по принятию решений и административного комитета партии.

По словам Челика, встреча состоится в Сочи.

Его замечания прозвучали на фоне того, что в последние недели Анкара активизировала свои усилия по восстановлению зернового коридора, созданного при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис. Он разрешал поставки зерна из черноморских портов Украины, пока Россия не вышла из соглашения в прошлом месяце, жалуясь, что она не может экспортировать собственное зерно и удобрения, несмотря на обязательства, взятые по соглашению.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить соглашение, а также его мирную формулу для прекращения войны с Россией.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новое зерно без Украины.

Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, сейчас цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.