В парламенте зарегистрировали заявление Чернышева об увольнении с должности министра регионального развития
В Верховной Раде зарегистрировали заявление об увольнении, которое подал министр регионального развития Алексей Чернышев
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Чернышев подал заявление об увольнении с поста министра регионального развития, его уже зарегистрировали в Верховной Раде. Все идет согласно прогнозу, следим за ситуацией вместе", - написал он, намекнув, что Чернышев, как и прогнозировали, станет новым главой НАК "Нафтогаз" ".
О том, что заявление Чернышева подано в парламент, сообщил народный депутат Ярослав Железняк , а также представитель правительства в ВРУ Тарас Мельничук .
"Заявление об увольнении с должности министра развития общин и территорий Украины Чернышева подали в Верховную Раду", – написал Железняк.
Именно Чернышеву предрекают должность главы НАК "Нафтогаз" вместо уволенного 1 ноября Юрия Витренко.
Ярослав Железняк, в частности, 1 ноября написал, что, по его информации, Министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и полностью передать Кубракову (нынешнему министру инфраструктуры – ред.).
А сегодня нардеп добавил, что "Александр Кубраков станет "суперминистром": он возглавит объединенное Министерство инфраструктуры и Министерство развития общин и территорий. Возможно даже приставку вице-премьер получит". И отметил, что соответствующее голосование состоится в парламенте уже на этой неделе.
Александр Кубраков занимает должность министра инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.
- 1 ноября Кабинет Министров Украины уволил Витренко с должности главы Нафтогаза. Как уточнили впоследствии в компании, он продолжит занимать пост до 3 ноября.
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