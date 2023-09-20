В парламенте зарегистрировали проект постановления в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины

Об этом говорится на сайте ВРУ.

Проект постановления "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения" зарегистрирован во вторник, 19 сентября.

В проекте постановления Кабмина поручено "гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их исполнением, а также суммы прибыли в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, согласно условиям государственных контрактов (договоров)".

Кроме того, в документе зафиксировано, что уровень прибыли в составе стоимости государственных контрактов по оборонным закупкам определяется решениями правительства, действующими на 24 февраля 2022 года, и не может быть уменьшен государственными заказчиками.

Еще одним пунктом в постановлении вынесено решение о беспилотных системах. В нем отмечено, что уровень прибыли в составе стоимости договоров на изготовление и поставку разных видов беспилотных систем отечественных исполнителей определяется отдельными решениями Кабмина.

Как отмечено в пояснительной записке, постановление призвано ликвидировать юридические коллизии, возникшие в результате нескольких различных практик правоприменения норм Постановления № 335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ, услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения", в частности, положения о цену на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны во время военного положения.

Инициаторы представления проекта постановления подчеркнули, что его принятие ликвидирует риски причинения вреда исполнителям государственных контрактов из-за искусственно созданной бесприбыльности операций, следствием которой являются "системные риски хозяйственной деятельности, экономической безопасности, случаи незаконного уголовного преследования, субъектов хозяйствования - поставщиков (производителей) товаров". работ, услуг оборонного назначения, субъектов оборонного промышленного комплекса.

Предыстория

Как объясняют авторы проекта постановления, разные ведомства при применении по-разному растолковали норму указанного постановления Кабмина № 335. Министерство обороны, Министерство экономики и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности считают, что постановление не отменяло возможности учета прибыли в составе цены на поставки, а лишь упрощала основание для определения цены при осуществлении оборонных закупок.

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) считает, что нормами постановления № 335 ограничена возможность включения прибыли исполнителя оборонного заказа в состав цены на поставки во время действия правового режима военного положения. Следовательно, в результате ревизий ГАСУ определила, якобы исполнители государственных контрактов по оборонным закупкам нанесли государственному бюджету миллиардный ущерб, и требует возврата прибыли от заказов.

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