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В парламенте Венгрии не поддержали резолюцию об аресте Путина в рамках ордера МКС

20 апреля, 2023 четверг
01:05
Война с Россией

Венгерская партия власти "Фидес" в среду провалила проект резолюции, призывающей арестовать Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МКС)

Об этом на пресс-конференции в среду объявила Агнес Вадаи - заместитель председателя партии "Демократическая коалиция", которая инициировала резолюцию, пишет "Европейская правда".

По словам Вадаи, венгерское правительство ранее говорило, что не сможет арестовать Путина, потому что хоть и ратифицировало Римский устав МКС, но не внедрило его в национальное законодательство. Но именно это предложение и отвергла партия "Фидес".

"Совершенно очевидно, что Виктор Орбан служит Путину и не позволит арестовать российского президента, если тот приедет в Венгрию. Он служит Путину, покупая у него российский газ по очень высокой цене", - подчеркнула политика.

Вадаи добавила, что "Орбана интересует Путин и прибыль", а не судьба украинских детей, похищенных Россией - и именно поэтому в парламентском комитете по иностранным делам "Фидес", хоть и говорил о мире, отклонил резолюцию.

  • Напомним, накануне Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом отношении страной", хотя сам зависим от дотаций ЕС. В МИДе ответили.
  • Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.

Владимир Путин
Венгрия
Виктор Орбан
воєнні злочини Росії
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