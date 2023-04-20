В парламенте Венгрии не поддержали резолюцию об аресте Путина в рамках ордера МКС
Венгерская партия власти "Фидес" в среду провалила проект резолюции, призывающей арестовать Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МКС)
Об этом на пресс-конференции в среду объявила Агнес Вадаи - заместитель председателя партии "Демократическая коалиция", которая инициировала резолюцию, пишет "Европейская правда".
По словам Вадаи, венгерское правительство ранее говорило, что не сможет арестовать Путина, потому что хоть и ратифицировало Римский устав МКС, но не внедрило его в национальное законодательство. Но именно это предложение и отвергла партия "Фидес".
"Совершенно очевидно, что Виктор Орбан служит Путину и не позволит арестовать российского президента, если тот приедет в Венгрию. Он служит Путину, покупая у него российский газ по очень высокой цене", - подчеркнула политика.
Вадаи добавила, что "Орбана интересует Путин и прибыль", а не судьба украинских детей, похищенных Россией - и именно поэтому в парламентском комитете по иностранным делам "Фидес", хоть и говорил о мире, отклонил резолюцию.
- Напомним, накануне Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом отношении страной", хотя сам зависим от дотаций ЕС. В МИДе ответили.
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное