Об этом на пресс-конференции в среду объявила Агнес Вадаи - заместитель председателя партии "Демократическая коалиция", которая инициировала резолюцию, пишет "Европейская правда".

По словам Вадаи, венгерское правительство ранее говорило, что не сможет арестовать Путина, потому что хоть и ратифицировало Римский устав МКС, но не внедрило его в национальное законодательство. Но именно это предложение и отвергла партия "Фидес".

"Совершенно очевидно, что Виктор Орбан служит Путину и не позволит арестовать российского президента, если тот приедет в Венгрию. Он служит Путину, покупая у него российский газ по очень высокой цене", - подчеркнула политика.

Вадаи добавила, что "Орбана интересует Путин и прибыль", а не судьба украинских детей, похищенных Россией - и именно поэтому в парламентском комитете по иностранным делам "Фидес", хоть и говорил о мире, отклонил резолюцию.