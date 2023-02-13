В парламенте Словакии выразили сомнение в легитимности правительства принимать решение о передаче МиГ-29 для Украины

Об этом сообщило издание Aktuality.

Позже, по его словам, партнеры по коалиции могут обсудить этот вопрос.

"Официально с нами это еще никто не обсуждал. Я разговаривал с министром обороны по телефону, но он меня проинформировал только в общих чертах. Конечно, это не должно быть так, что мы будем первыми кричать, что собираемся дать Украине истребители. Сначала мы должны обсудить с партнерами по коалиции, согласны ли мы с этим", - отметил Коллар.

В частности, известно, что глава парламента предпочитает, чтобы Словакия передала истребители в рамках совместной помощи нескольких стран. Он опасается негативного внимания со стороны РФ, а также настаивает на их возмещении или на процедуре, подобной кольцевому обмену с Германией.

Он, в частности, сослался на техническое состояние и пригодность к эксплуатации 11 истребителей.

"Это очень долгий и сложный процесс, прежде чем мы сможем что-то предложить. Мы не знаем конституционных рамок, сможет ли это правительство это сделать. Если нет, то парламент, безусловно, может это сделать, но он должен будет внести какое-нибудь предложение", - отметил Коллар.

Кроме того, отмечается, что Коллар может представить поддержку возможного закона, принятого в связи с передачей истребителей. Но сначала, по его словам, депутаты должны знать, что Словацкая Республика получит за них.

В то же время, оппозиционная Smer-SD хочет добиться принятия резолюции, в которой парламент выразит свое несогласие с отправкой оружия в Украину на основании неконституционности.