В парламенте Словакии выразили сомнение в легитимности правительства принимать решение о передаче МиГ-29 для Украины
Спикер парламента Словакии и лидер движения "Мы - семья" Борис Коллар заявил, что в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29 сначала нужно решить, имеет ли временное правительство легитимность для этого
Об этом сообщило издание Aktuality.
Позже, по его словам, партнеры по коалиции могут обсудить этот вопрос.
"Официально с нами это еще никто не обсуждал. Я разговаривал с министром обороны по телефону, но он меня проинформировал только в общих чертах. Конечно, это не должно быть так, что мы будем первыми кричать, что собираемся дать Украине истребители. Сначала мы должны обсудить с партнерами по коалиции, согласны ли мы с этим", - отметил Коллар.
В частности, известно, что глава парламента предпочитает, чтобы Словакия передала истребители в рамках совместной помощи нескольких стран. Он опасается негативного внимания со стороны РФ, а также настаивает на их возмещении или на процедуре, подобной кольцевому обмену с Германией.
Он, в частности, сослался на техническое состояние и пригодность к эксплуатации 11 истребителей.
"Это очень долгий и сложный процесс, прежде чем мы сможем что-то предложить. Мы не знаем конституционных рамок, сможет ли это правительство это сделать. Если нет, то парламент, безусловно, может это сделать, но он должен будет внести какое-нибудь предложение", - отметил Коллар.
Кроме того, отмечается, что Коллар может представить поддержку возможного закона, принятого в связи с передачей истребителей. Но сначала, по его словам, депутаты должны знать, что Словацкая Республика получит за них.
В то же время, оппозиционная Smer-SD хочет добиться принятия резолюции, в которой парламент выразит свое несогласие с отправкой оружия в Украину на основании неконституционности.
- Напомним, в конце января эксглава Пентагона Марк Эспер призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
- Польша заявила о готовности передать Украине современные истребители, но сначала это должны сделать те страны-члены НАТО, у которых их больше.
- 11 февраля стало известно, что после официального запроса Украины Словакия может начать переговоры с Европейской комиссией по условиям передачи истребителей МиГ-29 для ВСУ.
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