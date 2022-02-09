В парламенте Словакии депутат облил водой флаг Украины: посольство требует извинений
В парламенте Словакии депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки облил водой украинский флаг во время заседания, посвященного оборонному соглашению со США
Об этом сообщает Infopost.
Инцидент произошел вечером во вторник, 8 февраля. Словацкие депутаты собрались на внеочередное заседание, на котором планировалось утвердить оборонное соглашение с США. Оппозиция считает это соглашение возможной утратой суверенитета.
На заседании депутаты от ультраправой партии Народная партия Наша Словакия Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. В ответ на это представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.
После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов. Спикер совершил вынужденный перерыв в заседании.
Посольство Украины в Словакии требует прощения.
"Сегодня в Киеве Иван Корчок подтвердил твердую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Есть поддержка и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы, Андрея Медвецки не может ее поколебать! Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в сообщении посольства.
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