Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В парламенте Швеции допускают вероятность нападения России на страну

В парламенте Швеции допускают вероятность нападения России на страну

19 июня, 2023 понедельник
10:40
Мир

Комитет по обороне парламента Швеции считает, что нельзя исключать вооруженное нападение России на страну, несмотря на ее вовлечение в войну против Украины

Об этом сообщает SVT со ссылкой на отчет оборонного комитета парламента Швеции.

В докладе комитета по обороне парламента Швеции отмечается, что вооруженное нападение на страну со стороны России нельзя исключать. Несмотря на ведение войны в Украине, у РФ все еще есть потенциал для проведения операций против Швеции.

"Способность России проводить операции посредством военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается высокой", - говорится в докладе.

У России также есть возможность действовать со спецназовцами, сообщается в документе.

Кроме того, отмечается, что РФ "еще больше снизила свой порог для использования военной силы и демонстрирует высокую политическую и военную склонность к риску".

Отмечается, что в докладе также изложена новая оборонная доктрина для Швеции, основанная на членстве в НАТО. Предыдущая доктрина была основана на сотрудничестве с соседними странами и Европейским Союзом.

Вступление Швеции в НАТО

В мае 2022 г. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, Турция считает террористами.

Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае. В Эрдогане подтвердили, что Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

А министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем все еще надеется , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Йонсон .

30 мая Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.

2 июня Джо Байден заявил , что Швеция вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время. Впоследствии Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сообщил , что Российская Федерация пытается остановить вступление страны в НАТО.

Украина
Россия
Швеция
НАТО
Читайте также:
19 июня, 2023 понедельник
ВСУ могут сделать паузу в контрнаступлении: ISW сказал зачем
Сиріл Рамафоса
16 июня, 2023 пятница
"На борту самолета были опасные грузы": МИД Польши о задержании делегации ЮАР в аэропорту Варшавы
Дмитро Снєгирьов
Автор Дмитрий Снегирев
19 июня, 2023 понедельник
Путин находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 40.98
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
19 июня
12:36
Зеленский обсудил с Сунаком возможности поставки Украине дальнобойного оружия
12:36
"Все хотели жить, но не успели": допрос военнопленного РФ бойцами бригады "Магура"
12:34
Всемирный банк
Украина получила €63 млн от Всемирного банка
12:32
Путин бессознательно ускорил разрушение классической имперской России, - Подоляк
12:30
В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц, которые требовали деньги с экспортеров украинской агропродукции
12:18
Израиль во время военной операции на западном берегу реки Иордан убил троих и ранил 29 палестинцев
12:09
OPINION
Нехватку артиллерии россияне компенсируют ударными вертолетами
11:56
Эксклюзив
Россияне сейчас в обороне больше потерь, мы в наступлении перемалываем вражеские силы, - бывший командир взвода батальона "Айдар"
11:55
Планировал диверсии для срыва контрнаступления: СБУ на Днепропетровщине задержала завербованного РФ работника Укрзализныци
11:54
В Киеве в многоэтажке нашли тела двух несовершеннолетних девушек
11:50
Эксклюзив
Китай будет до последнего удерживать государственность РФ на плаву, – эксперт-международник Харитонов
11:43
Смартфон
Вкладчики обанкротившихся банков смогут быстро вернуть средства через Дию, – Федоров
11:39
Военные РФ жестоко избивают людей без российского гражданства в Херсонской области. Ситуация на временно оккупированных территориях
11:35
В Крыму взорвался автомобиль с назначенным РФ "помощником вице-премьера" Запорожской области Епифановым
11:28
На глазах у женщин и ребенка: в Донецкой области на мине взорвались двое мужчин, один из них погиб
11:14
Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года, – Стефанчук
11:03
Обновлено
Армия РФ ночью обстреляла Херсонщину: возникли пожары в хозяйственных постройках, сгорело 10 автобусов
10:59
Выпускников российских военных вузов готовят к отправке на войну в Украину
10:46
Россия вывела в Черное море ракетоноситель без "калибров"
10:38
За сутки российская армия обстреляла 9 областей: 3 человека погибли, 10 пострадали. Ситуация в регионах
10:32
Гуменюк спрогнозировала, что РФ в ближайшие дни усилит атаки дронами по Украине
10:13
Украина – Мальта: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024
10:06
OPINION
Вадим Денисенко
Байден, барабаны и Prozorro
10:01
Стефанчук о вероятности проведения выборов во время войны: "Это могло бы привести к разрыву государства"
10:00
Эксклюзив
Сергей Згурец
Публикации о приостановлении украинского наступления и изменениях тактики не совсем соответствуют реальности, - Згурец
09:57
Обзор
США и Китай ищут понимание, западные патроны в российских винтовках. Акценты мировых СМИ 19 июня
09:50
Обновлено
ВСУ уосвободили Пятихатки в Запорожской области и продвинулись до 7 км на Таврическом направлении, - Маляр
09:31
РФ воспользовалась подрывом Каховской ГЭС, чтобы перебросить войска на другие направления фронта, – британская разведка
09:20
Испания победила по пенальти Хорватию в финале Лиги наций
09:02
Путин пытается расширить поддержку среди российских радикалов, - ISW
08:54
Инфографика
За сутки РФ потеряла в Украине 630 солдат, 18 артсистем и вертолет, - Генштаб ВСУ
08:44
Эксклюзив
ВСУ отработали по военному объекту врага под Геническом и уничтожили значительное количество боеприпасов, - Херсонский облсовет
08:33
Премьер Китая Ли Цян начал свою первую зарубежную поездку визитом в Германию
08:23
Ирак впервые запустит спутниковый интернет
08:08
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
08:03
OPINION
Путин находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"
07:49
Украина стремится получить $40 млрд на "Зеленый план Маршалла" и построить зеленую сталелитейную промышленность
07:49
ВСУ могут сделать паузу в контрнаступлении: ISW сказал зачем
07:46
Враг маневрировал в Черном море: совершил ротацию ракетоносителей
07:41
Обновлено
Россияне атаковали Одессу, ПВО сбила 4 "калибра"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV