В парламенте Швеции допускают вероятность нападения России на страну
Комитет по обороне парламента Швеции считает, что нельзя исключать вооруженное нападение России на страну, несмотря на ее вовлечение в войну против Украины
Об этом сообщает SVT со ссылкой на отчет оборонного комитета парламента Швеции.
В докладе комитета по обороне парламента Швеции отмечается, что вооруженное нападение на страну со стороны России нельзя исключать. Несмотря на ведение войны в Украине, у РФ все еще есть потенциал для проведения операций против Швеции.
"Способность России проводить операции посредством военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается высокой", - говорится в докладе.
У России также есть возможность действовать со спецназовцами, сообщается в документе.
Кроме того, отмечается, что РФ "еще больше снизила свой порог для использования военной силы и демонстрирует высокую политическую и военную склонность к риску".
Отмечается, что в докладе также изложена новая оборонная доктрина для Швеции, основанная на членстве в НАТО. Предыдущая доктрина была основана на сотрудничестве с соседними странами и Европейским Союзом.
Вступление Швеции в НАТО
В мае 2022 г. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.
Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, Турция считает террористами.
Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае. В Эрдогане подтвердили, что Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне.
После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
А министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем все еще надеется , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Йонсон .
30 мая Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.
2 июня Джо Байден заявил , что Швеция вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время. Впоследствии Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сообщил , что Российская Федерация пытается остановить вступление страны в НАТО.
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