В парламенте появился законопроект об освобождении от налогообложения благотворительной помощи членов семей участников боевых действий – военнослужащих
Действующий закон предусматривает такую норму только в период военного положения и без членов семей для участников боевых действий – военнослужащих
Об этом написала народная депутат Украины Нина Южанина.
Она пояснила, что в марте 2022 года Верховная Рада Украины освободила от налога на доходы физических лиц и военного сбора благотворительную помощь, оказываемую в ходе военного положения участникам боевых действий – военнослужащим; работникам предприятий, учреждений, организаций, сил гражданской защиты, участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, и членам их семей.
"То есть только в период военного положения и без членов семей для участников боевых действий - военнослужащих. Этот дисбаланс исправляем, - написала Южанина. - Очевидно, насущной уже является необходимость поддерживать членов семей участников боевых действий, которые были ранены или погибли на войне с врагом".
Законопроект предлагает внедрить поддержку членов семей участников, которые получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья, погибли, умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных на этой войне.
"Аналогичная норма действовала в ПК с 2014 года по благотворительной помощи, оказываемой в пользу участников АТО и ООС или в пользу членов семей таких участников в подобных случаях", - напомнила нардеп.
Нина Южанина надеется, что законопроект должен быстро пройти путь рассмотрения и подписания.
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