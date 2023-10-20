В парламенте Молдовы провалилось голосование за отставку правительства
В ночь на 20 октября в парламенте Молдовы провалилось голосование за отставку правительства Дорина Речана, инициированное блоком коммунистов и социалистов
Об этом сообщает Point .
Депутаты потребовали отставки правительства из-за высоких цен на пищевые продукты, тепло и газ и большой внешний долг. Однако большинство парламентариев не поддержали отставку кабинета Речана.
В поддержку проголосовали только 16 из 82 депутатов, присутствовавших на заседании.
"Вотум недоверия не набрало необходимого количества голосов. Правительство пользуется поддержкой парламента", - сказал спикер Игорь Гросу.
Нынешнее правительство Молдавии было утверждено в феврале 2023 года.
- 16 февраля депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном, бывшим главой МВД и секретарем местного СНБО.
- Речан заявил, что непризнанное Приднестровье нужно демилитаризовать и вывести оттуда российские войска.
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