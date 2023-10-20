В парламенте Молдовы провалилось голосование за отставку правительства

Об этом сообщает Point .

Депутаты потребовали отставки правительства из-за высоких цен на пищевые продукты, тепло и газ и большой внешний долг. Однако большинство парламентариев не поддержали отставку кабинета Речана.

В поддержку проголосовали только 16 из 82 депутатов, присутствовавших на заседании.

"Вотум недоверия не набрало необходимого количества голосов. Правительство пользуется поддержкой парламента", - сказал спикер Игорь Гросу.

Нынешнее правительство Молдавии было утверждено в феврале 2023 года.