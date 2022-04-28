В парламенте Канады признали преступления России в Украине геноцидом

Об этом пишет Reuters.



"Учитывая значительное количество явных свидетельств систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента, Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечают, что военные преступления со стороны России включают в себя массовые зверства, систематические случаи умышленного убийства украинских гражданских, осквернение трупов, принудительную депортацию украинских детей, пытки, физическое и психологическое травмирование, изнасилование. Известно, что постановление внесла депутат Гизер Макферсон. Она получила единодушную поддержку членов нижней палаты.

Добавим, что 21 апреля парламент Эстонии (Рийгикогу) первым в мире после ВР Украины принял резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцид против украинской нации.

Сейм Латвии в тот же день принял такое же заявление.