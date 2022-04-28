В парламенте Канады признали преступления России в Украине геноцидом
Канадский парламент 27 апреля поддержал постановление о признании геноцидом зверств россиян в Украине
Об этом пишет Reuters.
"Учитывая значительное количество явных свидетельств систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента, Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", – говорится в сообщении.
В заявлении отмечают, что военные преступления со стороны России включают в себя массовые зверства, систематические случаи умышленного убийства украинских гражданских, осквернение трупов, принудительную депортацию украинских детей, пытки, физическое и психологическое травмирование, изнасилование. Известно, что постановление внесла депутат Гизер Макферсон. Она получила единодушную поддержку членов нижней палаты.
- Добавим, что 21 апреля парламент Эстонии (Рийгикогу) первым в мире после ВР Украины принял резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцид против украинской нации.
- Сейм Латвии в тот же день принял такое же заявление.
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