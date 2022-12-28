В парламенте Финляндии призвали передать Украине танки Leopard-2

Об этом издании Hufvudstadsbladet.

Отмечается, что к финским властям обратились депутаты парламента страны Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия Финляндии) и Атте Харьянне ("Зеленые"). Они отметили, что Запад до сих пор не принял решение о поставках Украине определенных видов оружия, среди которых - западные танки, которые усилили бы боевую способность украинцев на поле боя. Вместе с тем их нужно предоставить в большом количестве, а также обеспечить быструю подготовку.

"Танк Leopard-2, созданный в Германии, является идеальным для этой цели. С конца 1970-х годов были созданы тысячи его модификаций в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше, Финляндии и т.д. Это один из самых распространенных западных танков, превосходящий советские по эффективности", - подчеркнули депутаты.

По словам Адлеркройца и Харьянне, в Финляндии есть около двух сотен танков Leopard-2, и хотя географические ограничения не позволят передать Украине большое их количество, "сигналом к готовности передать даже небольшое количество танков мы могли бы нарушить дискуссию об их более широком снабжении. Европе".

Таким образом, по мнению депутатов, Финляндия может дать пример другим странам помогать Украине в войне против России.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

7 декабря в Соединенных Штатах заявили, что поддерживают передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.

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