В парламенте Эстонии предлагается запретить в стране прокремлевские телеканалы

Об этом он написал в колонке ERR .



"Абсурдно, когда свободный доступ каналов, наполненных разжиганием вражды, оплачивает налогоплательщик, но при этом финские каналы, которые в советское время открыли нам свободный мир, не входят в основной пакет кабельного телевидения", - подчеркнул Певкур.



Он добавил, что ни для кого не секрет, что подконтрольные властям РФ Первый канал, RT и PBK (Первый балтийский канал, создаваемый на основе контента российского Первого канала, - ред.) и многие другие скрыто распространяют пропаганду Кремля.



По его словам, это становится причиной нестабильности в Эстонии.



"Пребование вне культурного пространства Европы бесспорно противоречит интересам Эстонии. Конечно, не каждый посыл Кремля преследует только военные интересы. Для раскола соседей, взявших курс на Запад, также подходят разговоры о "гомопропаганде" и "притеснениях соотечественников", - отметил спикер эстонского парламента". .



Ханно Певкур отметил, что в Эстонии живет много избирателей, для которых на родном языке является русский.



"С учетом соображений безопасности и интересов Эстонии я считаю недопустимым продолжение деятельности таких телеканалов... Нет никакого рационального объяснения, почему в Эстонии свободно работают российские телеканалы, сознательно распространяющие кремлевскую пропаганду", - отметил он.

Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два канала Russia Today на немецком языке из-за фейков о коронавирусе.

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