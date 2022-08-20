В парламенте Чехии поддержали идею прекращения выдачи виз россиянам странами ЕС

Об этом пишет Czech Radio.

Издание сообщает, что этот вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.

Глава европейского комитета чешского парламента Ондржей Бенешик выступил за введение в ЕС того же режима выдачи россиянам виз, какой действует в Чехии. После вторжения РФ в Украину Чехия полностью остановила выдачу россиянам краткосрочных виз, за ​​исключением гуманитарных.

Как сообщил министр иностранных дел Ян Липавский, председательствующая в Совете Евросоюза Чешская Республика выступает за прекращение выдачи виз россиянам странами ЕС. Против выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц, который считает, что противникам кремлевского режима следует предоставить возможность покинуть Россию

"Получить визу и возможность путешествовать в страны Шенгенского договора является привилегией для граждан России, занимающейся военной агрессией и ядерным терроризмом на Запорожской АЭС. Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь уголовное происхождение, тратят на товары класса "люкс" в Берлине и Париже. Я также считаю позорным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство. Это должно прекратиться! Кстати, жилье, в которое они инвестировали в Чехии, необходимо тщательно облагать налогами", – подчеркнул Павел Фишер.

По словам сенатора, ограничение выдачи виз россиянам – вполне закономерный шаг. Павел Фишер считает, что россияне, нуждающиеся в помощи, могут просить в Чехии убежище или международную защиту.

14 августа в Польше сообщили , что работают над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

16 августа МИД Финляндии выступил за резкое сокращение виз россиянам.

17 августа глава МИД Дании Еппе Кофод выразил надежду , что ЕС примет совместное решение о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Эстония с 18 августа закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

19 августа Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу российских туристических виз и объединяются в поддержку Германии.

В тот же день министр иностранных дел Литвы призвал страны Европейского Союза аннулировать долгосрочные многоразовые шенгенские визы, выданные гражданам РФ и Беларуси.

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