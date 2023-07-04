В парламенте Болгарии поддержали вступление Украины в НАТО
Комитет по внешней политике парламента Болгарии во вторник одобрил проект декларации группы партий коалиции, в которой выражает поддержку вступления Украины в НАТО по завершении войны
Об этом пишет БНТ.
В одобренной болгарскими депутатами декларации отмечается, что самым прямым путем к восстановлению мира в Украине и Европе является полный и немедленный добровольный выход России за пределы международно признанных границ всех пострадавших от нее суверенных государств.
Также документ призывает к продолжению военно-технической поддержки Украины.
Соглава "Демократической Болгарии" Христо Иванов заявил журналистам, что декларация – это знак для Украины, что по возвращении мира она сможет рассчитывать на поддержку Болгарии в вопросе вступления в НАТО.
Будет ли выноситься резолюция о поддержке членства Украины в Альянсе на голосование парламента, не уточняется.
Ранее парламенты ряда стран-членов НАТО приняли декларации в поддержку предоставления Украине членства, в частности, с призывами объявить политическое решение на предстоящем саммите в Вильнюсе.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.
Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.
28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.
Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.
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