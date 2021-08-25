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В парламенте Армении произошла потасовка после обвинений экс-министра обороны в продаже "белых билетов" в армию

25 августа, 2021 среда
16:27
Мир

В среду, 25 августа, на заседании парламента Армении произошла стычка между депутатами, которые стали бросаться друг в друга бутылками

Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.

Член правящей фракции "Общественный договор" Айк Саргсян с трибуны парламента назвал предателями всех министров обороны, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.

"Если бы после 2008 года армия развивалась такими же темпами, которыми она развивалась после 2018 года, я уверен, таких катастрофических последствий не было бы, у нас было бы больше 10 лет на подготовку. Теперь я официально заявляю, что все министры обороны, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку, являются предателями Родины. Речь идет про все время ", - заявил Саргсян.

Во время выступления Саргсяна из зала парламента раздался выкрик, в ответ выступающий депутат крикнул: "Я тебе говорю, ара?"

Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой. Затем депутаты начали бросать друг в друга бутылки с разных концов зала.

Спикер парламента Ален Симонян пригласил в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.

В парламенте обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы. Для обмена мнениями зарегистрировались 50 депутатов, только трое из них успели выступить вчера до конца рабочего дня.

Обсуждение программы правительства, которая обещает мир, стабильность, экономический рост, вчера также сопровождалось инцидентами. Депутата оппозиционной фракции "Честь имею" Анну Мкртчян с применением силы вывели из зала. Состоялась также драка между сотрудниками службы безопасности и Арцвиком Минасяном из оппозиционной фракции "Айастан".

Сегодня также запланировано заключительное выступление премьер-министра Никола Пашиняна.

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Армения
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