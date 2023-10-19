В парламент Канады внесли законопроект о конфискации активов РФ
В верхней палате канадского парламента началась процедура рассмотрения законопроекта о конфискации суверенных активов государств-нарушителей, в том числе России
Соответствующий законопроект внесла независимая сенаторка Ратна Омидвар, пишет Укринформ.
"Предлагаемый законопроект привлекает Россию к ответственности. Он создает юридический путь для Канады и других придерживающихся ее примера использовать российские активы для компенсации Украине", - сказала она, представляя документ.
При этом Омидвар предположила, что в Канаде размещено очень мало суверенных активов России, но создание международного прецедента все равно очень важно: "Речь идет о $1 - или о $16 миллиардах, цель моего законопроекта актуальна: создание в Канаде юридического механизма для конфискации государственных активов. И, что важнее, создание юридического прецедента, которого могут соблюсти государства-единомышленники".
Законопроект предусматривает предоставление правительству Канады полномочий конфисковывать размещенные на территории страны суверенные активы других государств. Такие полномочия будут возникать только в случае нарушения определенным государством международного мира и безопасности и грубых нарушений прав человека.
"Этот законопроект - предупреждение и другим злоумышленникам. Хотя я преимущественно выступала в контексте России и Украины, документ изменит санкционное законодательство в целом, позволив принимать подобные меры и против других государств-нарушителей, совершающих массовые преступления", - резюмировала сенатор.
Отметим, что действующее законодательство Канады разрешает конфискацию активов российских граждан и компаний по решению суда. Однако национальные суды не имеют юрисдикции над суверенными активами государств, что препятствует конфискации сотен миллиардов долларов Центробанка РФ, замороженных по всему миру.
Поскольку в соответствии с законопроектом Омидвар решение о конфискации принимает правительство, а не суд, действие иммунитета в этом случае не будет распространяться.
Чтобы закон вступил в силу, он должен пройти три слушания в Сенате и столько же - в Палате общин, после чего получить одобрение генерал-губернатора.
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