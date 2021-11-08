В парке Черновцов бешеная белка укусила двух человек: несколько улиц на карантине

Об этом сообщают на сайте Черновицкого городского совета.



Отмечается, что белка, покусавшая двух человек в парке имени Тараса Шевченко в Черновцах, болела бешенством. В связи с этим на улице Первомайской и переулке Топоровском ввели карантинные ограничения. К зоне риска также относятся улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.



Будут введены следующие карантинные меры:

обследование и вакцинация животных с соседних улиц для ликвидации очага бешенства;

вынужденная дезинфекция в районе отлова и передержки белки (конный двор).

Сама белка умерла, а пострадавшие от укуса люди проходят курс иммунизации от бешенства.

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