В Париже за €11 млн продали черновик Эйнштейна

Об этом сообщает BBC .



Это одна из двух сохранившихся до сих пор рукописей, в которой содержится работа Альберта Эйнштейна над теорией относительности.

Расчеты были написаны Эйнштейном и швейцарским физиком Мишелем Бессо в 1913 – 1914 гг. Именно Мишель Бессо сохранил черновик. Она состоит из 54 страниц и содержит расчеты, написанные чёрной ручкой.



"Эйнштейн - тот, кто хранил очень мало заметок, поэтому сам факт, что рукопись сохранилась и попала к нам, уже делает ее необычайной", - подчеркнул специалист аукционного Дома Винсент Беллой.



Он отметил, что документ демонстрирует ошибки Эйнштейна в ходе формулировки теории относительности.

Рукопись была продана на парижском аукционе Christie's за рекордные €11 млн. Имя покупателя не раскрывают.Теория относительности - утверждение, в основе которого лежит принцип эквивалентности, согласно которому не существует физического эксперимента, который мог бы отличить действие однородного гравитационного поля на наблюдателя от его равноускоренного движения.

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