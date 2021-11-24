В Париже за €11 млн продали черновик Эйнштейна
Рукопись расчетов Альберта Эйнштейна о теории относительности была продана на аукционе Christie's
Об этом сообщает BBC .
Это одна из двух сохранившихся до сих пор рукописей, в которой содержится работа Альберта Эйнштейна над теорией относительности.
Расчеты были написаны Эйнштейном и швейцарским физиком Мишелем Бессо в 1913 – 1914 гг. Именно Мишель Бессо сохранил черновик. Она состоит из 54 страниц и содержит расчеты, написанные чёрной ручкой.
"Эйнштейн - тот, кто хранил очень мало заметок, поэтому сам факт, что рукопись сохранилась и попала к нам, уже делает ее необычайной", - подчеркнул специалист аукционного Дома Винсент Беллой.
Он отметил, что документ демонстрирует ошибки Эйнштейна в ходе формулировки теории относительности.
Теория относительности - утверждение, в основе которого лежит принцип эквивалентности, согласно которому не существует физического эксперимента, который мог бы отличить действие однородного гравитационного поля на наблюдателя от его равноускоренного движения.
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