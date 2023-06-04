В Париже установили мировой рекорд по самому массовому диктанту
В Париже 4 июня более 5 тыс человек приняли участие в массовом диктанте на Елисейских полях напротив Триумфальной арки
Об этом пишет France Info.
Для написания диктанта было установлено 1700 столов. На тротуаре бульвара перед участниками установили гигантский экран, который использовался в качестве доски и сцены.
"Три человека по очереди выходили на сцену, чтобы зачитать тексты трех диктантов по 20-25 минут: литературный журналист Огюстен Трапенар, писательница Катрин Панколь и заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан", - говорится в сообщении.
Сам диктант длился около 25 минут. Участники писали отрывок из рассказа французского драматурга Альфонса Доде "Письма из моей ветряной мельницы" ("Lettres de mon moulin").
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