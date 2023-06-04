В Париже установили мировой рекорд по самому массовому диктанту

Об этом пишет France Info.

Для написания диктанта было установлено 1700 столов. На тротуаре бульвара перед участниками установили гигантский экран, который использовался в качестве доски и сцены.

"Три человека по очереди выходили на сцену, чтобы зачитать тексты трех диктантов по 20-25 минут: литературный журналист Огюстен Трапенар, писательница Катрин Панколь и заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан", - говорится в сообщении.

Сам диктант длился около 25 минут. Участники писали отрывок из рассказа французского драматурга Альфонса Доде "Письма из моей ветряной мельницы" ("Lettres de mon moulin").