В Париже пройдет референдум по запрету услуг проката электросамокатов
Парижане проголосуют 2 апреля за запрет 15 000 самокатов компаний Lime, Dott и Tier
Об этом сообщило издание Le Monde .
Стало известно, что парижанам будет предложено проголосовать за разрешение прокату электрических скутеров продолжать работу в городе, поскольку власти рассматривают возможность запретить противоречивые транспортные средства напрокат.
Этот вопрос "чрезвычайно противоречивый", сказала мэр Анн Идальго в интервью газете Le Parisien в выходные, а критики говорят, что водители проявляют лишь поверхностное уважение к правилам дорожного движения. Они часто пренебрегают запретами на езду по тротуарам или паркуются не раздумывая, в то время как некоторые бросают скутеры в парках или даже выбрасывают их в реку Сену.
"Между тем поклонники восхваляют "молниеносные флотилии" – в общей сложности 15 000 скутеров, которыми управляют компании Lime, Dott и Tier, – как быструю, экологически чистую альтернативу автомобилям или переполненному общественному транспорту", - добавляет издание.
По словам Идальго, на референдуме, запланированном на 2 апреля, жителям Парижа будет задан "очень простой вопрос": "Мы продолжаем или не продолжаем свободный прокат скутеров?" Мэр сказала, что сама она склоняется к запрету, но "уважает голос парижан".
Le Monde отмечает, что запрет сделает Париж исключением из крупных городов. Добавляется, что в сентябре столица уже угрожала трем операторам непродлением лицензий, срок действия которых истекает в марте, если они не ограничат бездумную езду и другие "злоупотребления".
Кроме этого, добавляется, что в ноябре операторы предложили ряд усовершенствований, включая оснащение скутеров номерными знаками, которые позволили бы легче отслеживать проезжающих на красный свет водителей или тех, что ездят парами на одноместных транспортных средствах - оба нарушения распространены.
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