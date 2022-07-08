В Париже приняли соглашение о сотрудничестве с Киевом
Парижский городской совет 8 июля единогласно принял соглашение о сотрудничестве столицы с Киевом
Об этом сообщает Европейская Правда.
Соглашение было подписано еще в апреле во время визита мэра Парижа Анн Идальго в Киев.
"Киев и Париж теперь связаны договором о сотрудничестве, за который сегодня утром Совет единогласно проголосовал. Париж стоит рядом с киевлянами и их муниципалитетом за мир и восстановление украинской столицы", – прокомментировал помощник Идальго по международному сотрудничеству и франкофонии Арно Нгача.
- Напомним, 8 июля в Украину с визитом прибыли сенаторы Франции во главе с главой сената Франции Жераром Ларше
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