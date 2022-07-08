Об этом сообщает Европейская Правда.

Соглашение было подписано еще в апреле во время визита мэра Парижа Анн Идальго в Киев.

"Киев и Париж теперь связаны договором о сотрудничестве, за который сегодня утром Совет единогласно проголосовал. Париж стоит рядом с киевлянами и их муниципалитетом за мир и восстановление украинской столицы", – прокомментировал помощник Идальго по международному сотрудничеству и франкофонии Арно Нгача.

Напомним, 8 июля в Украину с визитом прибыли сенаторы Франции во главе с главой сената Франции Жераром Ларше

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