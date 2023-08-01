В Париже неизвестные обворовали ювелирный магазин на 15 млн евро

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам собеседников издания, ограбление произошло около полудня в магазине на Рю-де-ла-Пе ("улица Мира") во втором округе столицы Франции.

Трое злоумышленников вошли в магазин, угрожая пистолетом, забрали драгоценности и ушли пешком с места происшествия. В результате ограбления никто не пострадал.

По данным прокуратуры Парижа, речь идет об убытках от 10 до 15 миллионов евро.

Правоохранители сообщили, что начали расследование по факту "вооруженного ограбления организованной преступной группой и похищения".

Отметим, что подобные ограбления были и раньше: только в 2021 году полиция говорила о нескольких таких случаях.