В Париже неизвестные обворовали ювелирный магазин на 15 млн евро
Французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, которые днем во вторник ограбили ювелирный магазин Piaget в центре Парижа
Об этом сообщает Le Figaro.
По словам собеседников издания, ограбление произошло около полудня в магазине на Рю-де-ла-Пе ("улица Мира") во втором округе столицы Франции.
Трое злоумышленников вошли в магазин, угрожая пистолетом, забрали драгоценности и ушли пешком с места происшествия. В результате ограбления никто не пострадал.
По данным прокуратуры Парижа, речь идет об убытках от 10 до 15 миллионов евро.
Правоохранители сообщили, что начали расследование по факту "вооруженного ограбления организованной преступной группой и похищения".
Отметим, что подобные ограбления были и раньше: только в 2021 году полиция говорила о нескольких таких случаях.
- 25 ноября 2019 года из музея "Зеленый свод" в Дрездене были украдены ювелирные украшения, стоимость которых СМИ оценивают в миллиард евро. В декабре 2022 года немецкие следователи обнаружили значительную часть драгоценностей, похищенных в Дрездене во время так называемого ограбления века.
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