В Париже неизвестные атаковали посольство Кубы зажигательной смесью
27 июля посольство Кубы во Франции заявило, что неизвестные ночью бросили три бутылки с бензином в здание дипмиссии
Об этом рассказывает Reuters .
В посольстве Кубы во Франции заявили, что зажигательная смесь вызвала пожар. В результате инцидента загорелся фасад здания и вход в диппредставительство.
Ни один работник посольства в результате нападения не пострадал.
В дипмиссии отметили, что нападавших было двое. Вместе они бросили три бутылки с коктейлем Молотова.
"Непосредственно ответственными за эти действия являются те, кто подстрекает к насилию и ненависти в отношении нашей страны", - заявили в посольстве.
В учреждении добавили, что такие действия "поощряются кампаниями США против нашей страны".
Министры иностранных дел США и 20 других стран в понедельник осудили массовые аресты на Кубе и призвали к полному восстановлению доступа к Интернету в стране.
Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на посольство Кубы, добавив, что было открыто дело, чтобы установить, кто за этим стоит.
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