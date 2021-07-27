В Париже неизвестные атаковали посольство Кубы зажигательной смесью

Об этом рассказывает Reuters .



В посольстве Кубы во Франции заявили, что зажигательная смесь вызвала пожар. В результате инцидента загорелся фасад здания и вход в диппредставительство.



Ни один работник посольства в результате нападения не пострадал.



В дипмиссии отметили, что нападавших было двое. Вместе они бросили три бутылки с коктейлем Молотова.



"Непосредственно ответственными за эти действия являются те, кто подстрекает к насилию и ненависти в отношении нашей страны", - заявили в посольстве.



В учреждении добавили, что такие действия "поощряются кампаниями США против нашей страны".



Министры иностранных дел США и 20 других стран в понедельник осудили массовые аресты на Кубе и призвали к полному восстановлению доступа к Интернету в стране.



Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на посольство Кубы, добавив, что было открыто дело, чтобы установить, кто за этим стоит.