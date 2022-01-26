В Париже началась встреча советников "нормандской четверки"

Об этом сообщает ТАСС.



Ожидается, что во время встречи будут обсуждаться выполнение Минских соглашений и угроза эскалации на границе Украины.



В последний раз переговоры лидеров государств "нормандской четверки" проводились в декабре 2019 года. Также в ноябре 2020-го состоялась встреча на уровне глав МИД в формате видеоконференции.

В ходе переговоров советников "нормандского формата" могут определить дату, когда Украина проведет переговоры с представителями террористов об "особом статусе" ОРДЛО. Украина официально отвергает все инициативы по переговорам с представителями террористов, потому что РФ является стороной конфликта.

Советник Офиса президента Андрей Ермак назвал нормандскую встречу политических советников мощным сигналом о готовности сторон к мирному урегулированию.