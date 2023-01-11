Об этом сообщает Le Figaro .

Инцидент произошел на Северном вокзале Парижа. По предварительным данным, мужчина был вооружен ножом. Ранения получили шесть человек, в том числе полицейский. Один из пострадавших был ранен в лопатку и экстренно госпитализирован.

Сам злоумышленник был быстро нейтрализован. Для его задержания полиция применила огнестрельное оружие.

Информацию об инциденте уже подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он уточнил, что причины инцидента пока неизвестны.

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