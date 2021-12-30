В Париже из-за вспышки COVID-19 вернули обязательное ношение масок на улицах
В связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон" 29 декабря в Париже было введено обязательное использование масок на улицах
Об этом передает Интерфакс-Украина .
Маски должны носить жители старше 11 лет, "кроме людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или занимающихся спортом".
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран на Национальном собрании сравнил вспышку коронавируса в стране с цунами. По его словам, за сутки 28 декабря количество заражений достигло рекордных 208 тыс. случаев.
В полиции отметили, что будут строго контролировать ношение масок и за невыполнение требования взыскать 135 евро штрафа.
С 2 часов ночи 1 и 2 января будут закрывать питейные заведения и запрещать танцы. Дискотеки разрешат в январе. Также запретили распивать алкоголь на улицах.
За соблюдением правил следят около 9 тыс. правоохранителей.
- Напомним, ранее правительство Франции объявило о более жестких карантинных ограничениях на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон".
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