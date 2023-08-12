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В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали людей с Эйфелевой башни

12 августа, 2023 суббота
17:08
Мир

В субботу, 12 августа, в столице Франции Париже прозвучало сообщение о минировании Эйфелевой башни, с трех этажей сооружения эвакуировали людей

Об этом пишет AFP.

Отмечается, что сообщение о минировании башни поступило примерно в 13:30.

Посетители были эвакуированы как с трех этажей сооружения, так и с площади под памятником.

Компания-оператор башни SETE сообщила, что эксперты по взрывоопасным работам вместе с полицией обследуют территорию, включая ресторан, расположенный на одном из этажей.

"Это обычная процедура в подобных ситуациях, которая, однако, редкость", – сказал пресс-секретарь компании.

  • 15 июля 2020 года Эйфелева башня разрешила допуск посетителей на 3-й этаж, таким образом полностью возобновив работу после карантина.
Франция
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