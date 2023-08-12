В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали людей с Эйфелевой башни
В субботу, 12 августа, в столице Франции Париже прозвучало сообщение о минировании Эйфелевой башни, с трех этажей сооружения эвакуировали людей
Об этом пишет AFP.
Отмечается, что сообщение о минировании башни поступило примерно в 13:30.
Посетители были эвакуированы как с трех этажей сооружения, так и с площади под памятником.
Компания-оператор башни SETE сообщила, что эксперты по взрывоопасным работам вместе с полицией обследуют территорию, включая ресторан, расположенный на одном из этажей.
"Это обычная процедура в подобных ситуациях, которая, однако, редкость", – сказал пресс-секретарь компании.
- 15 июля 2020 года Эйфелева башня разрешила допуск посетителей на 3-й этаж, таким образом полностью возобновив работу после карантина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное