Об этом пишет AFP.

Отмечается, что сообщение о минировании башни поступило примерно в 13:30.

Посетители были эвакуированы как с трех этажей сооружения, так и с площади под памятником.

Компания-оператор башни SETE сообщила, что эксперты по взрывоопасным работам вместе с полицией обследуют территорию, включая ресторан, расположенный на одном из этажей.

"Это обычная процедура в подобных ситуациях, которая, однако, редкость", – сказал пресс-секретарь компании.