В Париже из-за пандемии отменили предновогодний салют

Об этом сообщила мэрия Парижа, передает BFMTV.



"Город Париж в ответ на призыв правительства, полиции и органов здравоохранения сообщает, что торжества 31 декабря на Елисейских полях не состоятся. DJset музыкантов и фейерверк-шоу не состоятся", – сообщили в мэрии.



Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что попросил мэров городов отказаться от новогодних празднований из-за возобновления эпидемии.

Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря, чтобы ограничить распространение COVID-19.