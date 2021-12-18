В Париже из-за пандемии отменили предновогодний салют
Салют в Париже, который проводится 31 декабря, отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщила мэрия Парижа, передает BFMTV.
"Город Париж в ответ на призыв правительства, полиции и органов здравоохранения сообщает, что торжества 31 декабря на Елисейских полях не состоятся. DJset музыкантов и фейерверк-шоу не состоятся", – сообщили в мэрии.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что попросил мэров городов отказаться от новогодних празднований из-за возобновления эпидемии.
- Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря, чтобы ограничить распространение COVID-19.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное