Об этом сообщило издание AP .

Пожарные призвали людей держаться подальше от района в южном пригороде Парижа, поскольку 100 офицеров и 30 пожарных машин тушили огонь на международном рынке Rungis.

Капитан Марк Ле Муан, спикер пожарной службы Парижа, сказал: ни один человек не пострадал. По его словам, пожар был взят под контроль без риска его распространения со склада размером с футбольное поле, площадью 7000 квадратных метров (1,7 акра).

Причина пожара неизвестна, но будет установлена, добавил он.

Справка

Разветвленный оптовый рынок – это настоящий городок, где работают более 12 000 человек, а склады заполнены фруктами и овощами, морепродуктами, мясом, молочными продуктами и цветами со всей Франции и всего мира.

27 августа в Праге произошел пожар в военном госпитале.

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