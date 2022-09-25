В Париже горит самый большой в мире продуктовый рынок
В воскресенье, 25 сентября, горел склад на огромном продуктовом рынке, который снабжает столицу Франции и близлежащие районы большинством свежих продуктов и считается самым крупным в мире
Об этом сообщило издание AP .
Пожарные призвали людей держаться подальше от района в южном пригороде Парижа, поскольку 100 офицеров и 30 пожарных машин тушили огонь на международном рынке Rungis.
Капитан Марк Ле Муан, спикер пожарной службы Парижа, сказал: ни один человек не пострадал. По его словам, пожар был взят под контроль без риска его распространения со склада размером с футбольное поле, площадью 7000 квадратных метров (1,7 акра).
Причина пожара неизвестна, но будет установлена, добавил он.
Справка
Разветвленный оптовый рынок – это настоящий городок, где работают более 12 000 человек, а склады заполнены фруктами и овощами, морепродуктами, мясом, молочными продуктами и цветами со всей Франции и всего мира.
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