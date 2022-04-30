Украинских беженцев больше не будут принимать в Париже, их будут размещать в других регионах Франции

Об этом пишет "Европейская правда" ссылаясь на консула Украины во Франции Сергея Есаулова.



"Люди должны иметь в виду, что по прибытию их будут направлять в регионы, где есть размещение, в отелях, кемпингах и т.д. Очень многие французы вызвались принимать украинцев у себя в семьях. Главная проблема, постоянно нам подчеркивают французы, в том, что многие украинские беженцы хотят остаться в Париже, но там уже нет возможности принимать, поэтому просьба для украинцев переезжать в регионы",- сказал Есаулов.

По его словам, в регионах есть больше хороших возможностей для размещения и лучшие условия, чем в Париже. Он добавил, что беженцы по прибытии во Францию должны обратиться в префектуру департамента по месту нахождения. Там они смогут получить вид на жительство на 6 месяцев.



"Поэтому не нужно что-то самим придумывать и искать места для поселения на сайтах. Этот процесс уже автоматизированно происходит, и это позволяет избежать неблагополучных злоупотреблений",- сказал он.



Также следует получить направление в Бюро иммиграции и интеграции (OFII). Беженцы из Украины имеют право на выплаты, разрешение на работу, доступ к медицинским и образовательным услугам и поддержку в поиске жилья.