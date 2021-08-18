В параде ко Дню Независимости впервые примет участие боевая машина БРЭМ-4РМ

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".



Отмечается, что БРЭМ-4РМ выполнена на базе БТР-4 и оснащена башенным краном грузоподъемностью 3,0 т, сварочным оборудованием, лебедкой с тяговым усилием 9 т.



С помощью этой машины подразделения ВСУ способны вести техническую разведку на поле боя днем и ночью, при различных погодных и климатических условий; ремонтировать поврежденную бронетехнику и извлекать ее в случае застревания и тому подобное.



Также в параде примет участие бронетранспортер БММ-4С - бронированная водоплавающая медицинская машина, которая может принимать от 4 до 10 раненых, и БТР-4Е - плавающая боевая машина, которая является сугубо украинской разработкой, прошедшая полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружение.



Сейчас БТР-4Е планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза.

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