В Палестине утверждают, что их президент Аббас встретится с Блинкеном, - Reuters
Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, 13 октября
Об этом пишет Reuters.
Кроме того, генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх сообщил , что президент Палестины Аббас встретится с королем Иордании Абдаллой в Аммане в четверг.
В Соединенных Штатах эту информацию не комментировали.
- 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.
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