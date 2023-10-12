В Палестине утверждают, что их президент Аббас встретится с Блинкеном, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх сообщил , что президент Палестины Аббас встретится с королем Иордании Абдаллой в Аммане в четверг.

В Соединенных Штатах эту информацию не комментировали.