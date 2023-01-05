В палате представителей конгресса США в шестой раз провалили голосование за спикера

Об этом сообщает CNN

3 января состоялось три голосования, но никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов. 4 января ситуация повторилась. После шестого неудачного голосования был объявлен перерыв до 20:00 (3:00 по киевскому времени).

После четвертой попытки экспрезидент США Дональд Трамп обратился к республиканцам с призывом поддержать кандидатуру Кевина Маккарти, но на последующих голосованиях он так и не получил необходимых голосов.

Президент США Джо Байден в среду, 4 января, также призвал законодателей "взять себя в руки" и заявил, что беспорядочная борьба за должность спикера палаты плохо отражается на положении страны. Он добавил, что на происходящее "смотрит весь мир" и что происходящее может поставить под угрозу способность конгресса управлять страной.

Голосование будет продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет явного большинства голосов.

3 января 2023 начал работу новый, 118-й, состав конгресса США. Представитель большинства, республиканец Кевин Маккарти, не получил достаточного количества голосов поддержки в первом туре. Такого не было с 1923 года. Его кандидатура набрала 203 голоса поддержки вместо необходимых 218. Еще 19 республиканцев проголосовали за других кандидатов. Для получения должности спикера ему требовалось получить голоса большинства присутствующих и участвующих в голосовании (обычно это 218 человек).

Во время двух последующих голосований Маккарти так и не получил необходимой поддержки.

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