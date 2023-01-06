В палате представителей конгресса США десятый раз за три дня не сумели выбрать спикера
Уже третий день в палате представителей конгресса США проваливается голосование за спикера
Об этом сообщает CNN.
Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти уже десять раз подряд не сумел получить необходимое количество голосов, чтобы стать спикером.
"Республиканцы остаются в тупике. Группа из 20 законодателей мешает конгрессмену Кевину Маккарти стать спикером. Находящиеся в меньшинстве демократы объединились за своего кандидата, члена Конгресса Хакима Джеффриса", - пишут в CNN.
В 10-й попытке голосования, кроме Маккарти и Джеффриса, на роль спикера были номинированы бывший президент Дональд Трамп и конгрессмен Кевин Герн.
Это первый случай за столетие, когда палата представителей не избрала спикера во время первого голосования.
Ни один член Конгресса не может быть приведен к присяге, пока не будет избран спикер палаты представителей.
- 30 ноября 2022 года демократы в палате представителей США избрали нового лидера вместо Нэнси Пелоси – им стал Хаким Джеффрис.
- 3 января 2023 впервые за 100 лет в палате представителей конгресса США не смогли с первого раза выбрать спикера. Кевина Маккарти поддержали 203 члена палаты представителей, 19 республиканцев проголосовали за других кандидатов. Для получения должности спикера ему требовалось получить голоса большинства присутствующих и участвующих в голосовании (обычно это 218 человек).
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