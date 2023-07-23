Об этом пишет The Guardian.

"Мы пересмотрим фильм до его выхода в стране", – сказал Guardian Фаррух Махмуд, секретарь совета киноцензуры Пенджаба.

Какие именно сцены нуждаются в пересмотре, он не отметил.

Отмечается, что подобное решение было принято после того, как премьера Барби была отложена странами Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Временный запрет фильма в провинции Пенджаб вызвал критику в социальных сетях.

"Только что слышал, что "Барби" запрещен в Пакистане? Я смотрел фильм вчера. В этом фильме буквально нечего запрещать. Без ругательства. Без наготы. Никакой нецензурщины. Даже ни одного персонажа LGTBQ+. Тематически фильм рассказывает о том, что женщины могут делать все, что им вздумается, и это представляет большую угрозу для основ нашего общества", - написал один пользователь в Twitter.

The Guardian рассказывает, что Пакистан уже имел примеры запрета фильмов, бросающих вызов культурным нормам страны. В ноябре эта страна с мусульманским населением запретила фильм "Джойленд" за нарушение "норм приличия и нравственности общества".

"Джойленд" представил роман женатого пакистанца с трансгендерной женщиной. Позже правительство одобрило фильм после просмотра национальным цензурным советом, но лента осталась запрещенной в Пенджабе, самой густонаселенной провинции страны.