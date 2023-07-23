В пакистанской провинции отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент"
В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", что может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны
Об этом пишет The Guardian.
"Мы пересмотрим фильм до его выхода в стране", – сказал Guardian Фаррух Махмуд, секретарь совета киноцензуры Пенджаба.
Какие именно сцены нуждаются в пересмотре, он не отметил.
Отмечается, что подобное решение было принято после того, как премьера Барби была отложена странами Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет.
Временный запрет фильма в провинции Пенджаб вызвал критику в социальных сетях.
"Только что слышал, что "Барби" запрещен в Пакистане? Я смотрел фильм вчера. В этом фильме буквально нечего запрещать. Без ругательства. Без наготы. Никакой нецензурщины. Даже ни одного персонажа LGTBQ+. Тематически фильм рассказывает о том, что женщины могут делать все, что им вздумается, и это представляет большую угрозу для основ нашего общества", - написал один пользователь в Twitter.
The Guardian рассказывает, что Пакистан уже имел примеры запрета фильмов, бросающих вызов культурным нормам страны. В ноябре эта страна с мусульманским населением запретила фильм "Джойленд" за нарушение "норм приличия и нравственности общества".
"Джойленд" представил роман женатого пакистанца с трансгендерной женщиной. Позже правительство одобрило фильм после просмотра национальным цензурным советом, но лента осталась запрещенной в Пенджабе, самой густонаселенной провинции страны.
- Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.
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