В Пакистане задержан бывший премьер-министр

Об этом информирует BBC .

Хан выступал перед судом по обвинениям в коррупции. По его мнению, они политически мотивированы. Экс-премьера задержали военизированные силы страны после того, как он вошел в здание суда. Они выгнали его оттуда и арестовали.

Так против Хана было возбуждено десятки дел после его отстранения от власти в апреле 2022 года. С того времени он начал агитировать за досрочные выборы. Также силы безопасности страны уже несколько раз пытались задержать его в его резиденции в Лахоре, но были заблокированы сторонниками бывшего премьера.

Кроме того, в ноябре прошлого года Хан пережил вооруженное нападение на колонну во время проведения марша протеста.

В понедельник, 8 мая, военные предостерегли экс-премьер-министра от "безосновательных обвинений". Ранее он обвинил старшего офицера в сговоре с целью его убийства.