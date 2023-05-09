В Пакистане задержан бывший премьер-министр
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован возле Верховного суда в столице страны Исламабаде
Об этом информирует BBC .
Хан выступал перед судом по обвинениям в коррупции. По его мнению, они политически мотивированы. Экс-премьера задержали военизированные силы страны после того, как он вошел в здание суда. Они выгнали его оттуда и арестовали.
Так против Хана было возбуждено десятки дел после его отстранения от власти в апреле 2022 года. С того времени он начал агитировать за досрочные выборы. Также силы безопасности страны уже несколько раз пытались задержать его в его резиденции в Лахоре, но были заблокированы сторонниками бывшего премьера.
Кроме того, в ноябре прошлого года Хан пережил вооруженное нападение на колонну во время проведения марша протеста.
В понедельник, 8 мая, военные предостерегли экс-премьер-министра от "безосновательных обвинений". Ранее он обвинил старшего офицера в сговоре с целью его убийства.
- 18 марта пакистанские полицейские во время штурма резиденции бывшего премьер-министра Имрана Хана задержали 30 человек.
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