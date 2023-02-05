В Пакистане заблокировали википедию за "богохульный контент"
Управление телекоммуникаций Пакистана (PTA) заявило, что Wikipedia не выполнила его ультиматум: онлайн-энциклопедия была заблокирована в стране
Об этом пишет BBC.
Wikipedia была заблокирована в Пакистане за размещение "кощунственного контента".
Управление телекоммуникаций Пакистана (PTA) заявило, что Wikipedia имела 48 часов на удаление определенных материалов, и ультиматум не был удовлетворен.
Спикер PTA Малахат Обейд сказал, что "Википедия" не ответила на "неоднократную переписку" относительно удаления "богохульных данных".
"Они удалили часть материала, но не все", - добавил он, подтвердив, что веб-сайт будет оставаться заблокированным, пока не будут удалены "все неприемлемые материалы".
В BBC напомнили, что в 2010 году Пакистан заблокировал YouTube из-за его "растущего святотатства". Facebook был заблокирован в 2010 году после спора из-за интернет-кампании, которая приглашала людей нарисовать изображение пророка Мухаммеда. Приложения для знакомств, в частности Tinder и Grindr, также ранее были запрещены из-за распространения "безнравственного контента".
- 30 января в Пакистане в мечети в Пешаваре произошел теракт : взрыв в мечети совершил террорист-смертник во время молитвы, погибли не менее 100 человек.
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