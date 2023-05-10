В Пакистане заблокировали интернет из-за протестов после ареста экс-премьера
В Пакистане заблокировали интернет из-за вспыхнувших в стране беспорядков после ареста бывшего премьер-министр Имрана Хана
Об этом сообщает Geo News.
10 мая управление электросвязи Пакистана заявило, что по всей стране прекращено предоставление услуг интернета на неопределенный срок по просьбе министерства внутренних дел. Ранее в Пакистане заблокировали мобильный интернет, twitter, facebook, instagram и YouTube.
Это произошло после того, как вспыхнули протесты из-за ареста экс-премьера Имрана Хана, после которого его партия призвала людей выходить на митинги.
Против Хана были возбуждены десятки дел после его отстранения от власти в апреле 2022 года. С того времени он начал агитировать за досрочные выборы. Также силы безопасности страны уже несколько раз пытались задержать его в его резиденции в Лахоре, но были заблокированы сторонниками бывшего премьера. В ноябре прошлого года Хан пережил вооруженное нападение на его колонну во время марша протеста.
- 9 мая Имран Хан был арестован возле Верховного суда в Исламабаде.
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