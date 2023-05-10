В Пакистане заблокировали интернет из-за протестов после ареста экс-премьера

Об этом сообщает Geo News.

10 мая управление электросвязи Пакистана заявило, что по всей стране прекращено предоставление услуг интернета на неопределенный срок по просьбе министерства внутренних дел. Ранее в Пакистане заблокировали мобильный интернет, twitter, facebook, instagram и YouTube.

Это произошло после того, как вспыхнули протесты из-за ареста экс-премьера Имрана Хана, после которого его партия призвала людей выходить на митинги.

Против Хана были возбуждены десятки дел после его отстранения от власти в апреле 2022 года. С того времени он начал агитировать за досрочные выборы. Также силы безопасности страны уже несколько раз пытались задержать его в его резиденции в Лахоре, но были заблокированы сторонниками бывшего премьера. В ноябре прошлого года Хан пережил вооруженное нападение на его колонну во время марша протеста.