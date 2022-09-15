О пишет Синьхуа .

В самой пострадавшей провинции Синд на Юге страны погибли 44 человека В Белуджистане на юго-западе зафиксировали 8 жертв, еще 6 жителей пострадали. Среди погибших было 10 детей.

По последней информации, с середины июня в ночное время муссонных дождей и наводнений погиб 1481 человек, щп 12 748 - пострадали. Непогода разрушила 1 755 281 дом и унесла жизни около 908 137 голов домашнего скота. Спасли 179 281 человека, в лагерях проживают 541 134 пакистанца.

В пострадавших от наводнений районах продолжаются поисково-спасательные операции с участием государственных органов, добровольцев и неправительственных организаций.

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