В Пакистане взорвался склад с боеприпасами: 13 погибших и полсотни раненых
На северо-западе долины Сват, в Пакистане, взорвался склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом, погибли по меньшей мере 13 человек
Об этом сообщает Reuters.
Полиция страны сообщает о двух взрывах на складе, кроме погибших еще 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Правоохранители склоняются к версии, что боеприпасы загорелись из-за короткого замыкания электросети.
"У нас нет доказательств внешнего вмешательства. Но мы оставляем все версии открытыми", - отметили там.
Отмечается, что большинство погибших - работавшие на складе полицейские, также погибла женщина с проходящим мимо ребенком. Некоторые раненые находятся в больнице в критическом состоянии.
- 1 апреля сообщалось, что на пункте раздачи продуктов в Пакистане в давке погибли по меньшей мере 11 человек.
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