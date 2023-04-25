Об этом сообщает Reuters.

Полиция страны сообщает о двух взрывах на складе, кроме погибших еще 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Правоохранители склоняются к версии, что боеприпасы загорелись из-за короткого замыкания электросети.

"У нас нет доказательств внешнего вмешательства. Но мы оставляем все версии открытыми", - отметили там.

Отмечается, что большинство погибших - работавшие на складе полицейские, также погибла женщина с проходящим мимо ребенком. Некоторые раненые находятся в больнице в критическом состоянии.