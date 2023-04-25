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В Пакистане взорвался склад с боеприпасами: 13 погибших и полсотни раненых

25 апреля, 2023 вторник
08:52
Мир

На северо-западе долины Сват, в Пакистане, взорвался склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом, погибли по меньшей мере 13 человек

Об этом сообщает Reuters.

Полиция страны сообщает о двух взрывах на складе, кроме погибших еще 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Правоохранители склоняются к версии, что боеприпасы загорелись из-за короткого замыкания электросети.

"У нас нет доказательств внешнего вмешательства. Но мы оставляем все версии открытыми", - отметили там.

Отмечается, что большинство погибших - работавшие на складе полицейские, также погибла женщина с проходящим мимо ребенком. Некоторые раненые находятся в больнице в критическом состоянии.

  • 1 апреля сообщалось, что на пункте раздачи продуктов в Пакистане в давке погибли по меньшей мере 11 человек.
Общество
Пакистан
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